27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、4月4日（土）に所沢市民体育館で開催されるSVリーグ女子第22節GAME1の岡山シーガルズ戦に、ダンスチーム「LDH SCREAM」がゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 「LDH SCREAM」は芸能プロダクションのLDHから初めてD.LEAGUE（日本発プロダンスリーグ）に参戦するダンスチームで