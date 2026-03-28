4/4開催の埼玉上尾HGにLDH発のDリーグチーム「LDH SCREAM」が出演

27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、4月4日（土）に所沢市民体育館で開催されるSVリーグ女子第22節GAME1の岡山シーガルズ戦に、ダンスチーム「LDH SCREAM」がゲスト出演することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

「LDH SCREAM」は芸能プロダクションのLDHから初めてD.LEAGUE（日本発プロダンスリーグ）に参戦するダンスチームで、2025年7月11日に開催された「LDH D.LEAGUER AUDITION」を経て誕生した。チームオーナーはEXILEのHIROさん、ディレクターは同じくEXILEのNAOTOさんが務めている。当日はハーフタイムイベントに出演し、パフォーマンスを披露する。

また、イベント出演に先立ちリーダーの來夢さんがクラブを通してコメントしている。

「SVリーグ 埼玉上尾メディックス vs 岡山シーガルズのハーフタイムショーにLDH SCREAMがに出演させていただきます！初めての経験をさせていただくので、感謝の気持ちを込めて会場を全力で盛り上げたいなと思います！自分たちもD.LEAGUEというダンスのプロリーグで戦わせていただいているので、同じプロの選手の皆さんから刺激を受け取って、日々の活動に活かしていきたいと思います。当日お会いできることを楽しみにしています！」