カーケミカルメーカーのBTOは、プロ向けカーケアブランド「BPRO」から、ヘッドライトの透明度を効率よく回復できる「BPRO ヘッドライトクリーナー&コート」をAmazonで発売した。【こちらも】セルスター、駐車監視内蔵の2カメラドラレコを発売拭き取り工程を省略し、施工時間の短縮を実現した点が特徴で、クリーニングとコーティングを一体化したオールインワン仕様となっている。自動車のヘッドライトは、主にポリカーボ