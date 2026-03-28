カーケミカルメーカーのBTOは、プロ向けカーケアブランド「BPRO」から、ヘッドライトの透明度を効率よく回復できる「BPRO ヘッドライトクリーナー&コート」をAmazonで発売した。

【こちらも】セルスター、駐車監視内蔵の2カメラドラレコを発売

拭き取り工程を省略し、施工時間の短縮を実現した点が特徴で、クリーニングとコーティングを一体化したオールインワン仕様となっている。

自動車のヘッドライトは、主にポリカーボネート素材で作られており、紫外線による劣化を防ぐため表面にコーティングが施されている。だが長年の使用によってこのコーティングが劣化すると、黄ばみやくすみが発生し、外観だけでなく照度低下の要因にもなる。

従来の対処方法としては、研磨や薬剤によるクリーニングが一般的だが、いずれの場合も表面コーティングが剥がれるため、再コーティングが不可欠となる。一方で、再施工は手間がかかるうえ、DIYでは難易度が高いケースも多く、十分な保護処理が行われないまま使用されるケースも見受けられる。

こうした課題に対し、「BPRO ヘッドライトクリーナー&コート」は、超微粒子コンパウンドによる研磨力と溶剤の溶解力を組み合わせたクリーナーにより、黄ばみや汚れを効率的に除去する。

その後、硬質なガラス骨格と有機撥水成分を融合したコート剤を塗布するだけで、施工が完了する。拭き取り不要でムラになりにくく、短時間で均一な仕上がりが得られる点も特長だ。

コーティングには、次世代のハイブリッド被膜であるポリシラザンを採用。高い耐久性と撥水性を兼ね備え、施工後の被膜は厚みがあり、洗車程度では容易に剥離しにくい設計となっている。これにより、長期間にわたりヘッドライトの保護効果が持続する。