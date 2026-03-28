『ぷにるんず ぷに４（フォー）』！制作決定！さらにTVアニメ「ぷにるんず ぷに２」「ぷにるんず ぷに３」の劇伴配信もスタート！ 新しい“ぷにるんず”との出会いが待っている！？待望のシリーズ第4期が始動！ © ＴＯＭＹ／ぷにるんず４ぷにじぇくと・テレビ東京 2026年3月28日、新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」を題材にしたオリジナルTVアニメ『ぷにるんず ぷに４』の制作が決定！ 制作決