『ぷにるんず ぷに４（フォー）』！制作決定！さらにTVアニメ「ぷにるんず ぷに２」「ぷにるんず ぷに３」の劇伴配信もスタート！

新しい“ぷにるんず”との出会いが待っている！？待望のシリーズ第4期が始動！

© ＴＯＭＹ／ぷにるんず４ぷにじぇくと・テレビ東京

2026年3月28日、新“触感”液晶お世話トイ「ぷにるんず」を題材にしたオリジナルTVアニメ『ぷにるんず ぷに４』の制作が決定！ 制作決定の解禁に併せて、新しい作品ロゴを公開します。



また、これまでアニメを彩ってきた数々の楽曲をファンの皆様にお届けするべく、TVアニメ「ぷにるんず ぷに２」「ぷにるんず ぷに３」劇伴（サウンドトラック）のデジタル配信も決定いたしました。さらに、アニメ第４期放送に先立ち、『ぷにるんず ぷに３』の再放送をテレ東系列6局ネットにて2026年4月5日から毎週日曜あさ9時15分から開始します。

待望のシリーズ第4期『ぷにるんず ぷに４』制作決定！

オリジナルTVアニメ『ぷにるんず ぷに４』は、株式会社タカラトミーがアニメ原作と玩具開発および発売を担当し、株式会社オー・エル・エム・デジタルがアニメ制作を手掛けます。

2022年の第1期放送開始以来、未就学児を中心に絶大な人気を誇る「ぷにるんず」。昨年12月に放送を終えた第3期『ぷにるんず ぷに３』に続き、早くも第4期となる『ぷにるんず ぷに４』の制作が決定いたしました。

今回の第4期では、どんな新しい“ぷにとも”たちが登場するのか？さらなる「ぷにぷに」した世界にぜひご期待ください。放送時期等の詳細は、続報をお待ちください！

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番組概要

作品名：ぷにるんず ぷに４

権利表記：© ＴＯＭＹ／ぷにるんず４ぷにじぇくと・テレビ東京

短縮表記：© T/P４,TX

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待望の劇伴（サウンドトラック）配信決定！

TVアニメ「ぷにるんず ぷに２」「ぷにるんず ぷに３」の世界を盛り上げてきた劇中音楽が、ついに各種プラットフォームにて配信開始となります。ぷにるんずたちの日常を感じられる可愛らしい楽曲から、ワクワクする冒険の音楽まで、いつでもどこでも「ぷにるんず」の世界観をお楽しみいただけます。

© ＴＯＭＹ／ぷにるんず４ぷにじぇくと・テレビ東京

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【配信詳細】

■タイトル：TVアニメ『ぷにるんず ぷに２』オリジナル・サウンドトラック／ TVアニメ『ぷにるんず ぷに３』オリジナル・サウンドトラック

■アーティスト：小畑貴裕

■配信開始日：2026年3月28日

■配信リンク：ぷに２：https://nex-tone.link/A00215464

ぷに３：https://nex-tone.link/A00215465

■配信サイト：各音楽配信サービスにて順次配信予定

【収録曲】

ぷに２：「ぷにるんず２メインテーマ」他 43曲

ぷに３：「ぷにるんず３メインテーマ」他 43曲

【小畑貴裕 プロフィール】

小畑貴裕（オバタタカヒロ）Takahiro Obata

4歳より鍵盤楽器を始め、14歳からジャズに傾倒。 作編曲&オーケストレーションを河野敦朗氏、ジャズピアノを田村勝哉氏、クラシックピアノを宮崎由紀子氏、演奏、作編曲に必要なスキルを各氏に師事する。作曲、演奏と幅広いフィールドで音楽活動を展開しており、劇伴においてもジャンルを問わず、映像、ストーリーに寄り添った楽曲づくりを常に心掛けている。

アニメ『約束のネバーランド』のサントラは、「イザベラの唄」がSpotifyで総計 5500万再生をされているなど、作品を印象付けるメロディを描くことが得意である。

【ぷにるんず ぷに３】の再放送が決定！

アニメ第４期放送に先立ち、『ぷにるんず ぷに３』の再放送が2026年4月5日から開始！大好きな ぷにるんず にもう一度会える！日曜日の朝はぷにるんずを楽しもう♪

© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京

番組概要

作品名：ぷにるんず ぷに３（再放送）

放送情報：テレ東系列6局ネットにて2026年4月5日から毎週日曜あさ9時15分～放送スタート

権利表記：© ＴＯＭＹ／ぷにるんず３ぷにじぇくと・テレビ東京

短縮表記：© T/P３,TX

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アニメ第３期公式HP： https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/punirunes3/