第1回【「俵孝太郎」に始まり「トシちゃん」で目覚めた…ミラクルひかるが「ものまね人生」を語る】のつづきものまねタレントのミラクルひかる（45）を語るとき、宇多田ヒカルの名は外せない。宇多田がデビューした1998年の翌年に上京したミラクルは、美容師見習いをやっていた頃から宇多田のものまねを、往来で披露していた。あの誰もが絶賛するものまねは、いかにしてできあがったのか。（全2回の第2回）＊＊＊【画像】イ