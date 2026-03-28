「ブルージェイズ−アスレチックス」（２７日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が七回の第３打席で初安打となる左前打を放った。七回１死、難しい外角のスイーパーに食らいついて左前に運んだ。見逃せばボール球だったが、価値ある初安打に本拠地が盛大に沸いた。そして岡本がチームから愛されていることが伝わってくるシーンも。ゲレーロＪｒ．がベンチ前に出て記念のボールを要求。嬉しそうに受け取ると、ＭＬ