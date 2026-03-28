京都大学の学生寮「吉田寮」のうち、築113年の「現棟」に入居する学生が、今年3月末までに一時退去する。大学側と争ってきた裁判で、昨年8月に大阪高裁で成立した和解内容に従うためだ。現在、寮生たちは建物を大学に明け渡す準備を進めている。一方、大学側は「速やかに耐震工事に着手し、遅くとも5年以内に工事を完了することに努める」ことや、工事完了後に一時退去した学生の再入居を認めることに合意している。しかし、寮生と