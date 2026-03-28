京都大学の学生寮「吉田寮」のうち、築113年の「現棟」に入居する学生が、今年3月末までに一時退去する。大学側と争ってきた裁判で、昨年8月に大阪高裁で成立した和解内容に従うためだ。現在、寮生たちは建物を大学に明け渡す準備を進めている。

一方、大学側は「速やかに耐震工事に着手し、遅くとも5年以内に工事を完了することに努める」ことや、工事完了後に一時退去した学生の再入居を認めることに合意している。

しかし、寮生との交渉は再開されておらず、工事計画も示されていない。裁判の対象ではなかった「新棟」への新規入寮についても、大学側は認めない姿勢を続けている。

こうした状況を受けて、吉田寮自治会は3月19日、大学に対して対話の再開と、建築的・歴史的価値を尊重する補修を速やかに実施することを求め、8858筆の署名を大学に提出した。

吉田寮問題の現状と今後の課題について取材した。（ジャーナリスト・田中圭太郎）

●明渡しの準備が進められる築113年の「現棟」

「現棟はアルファベットの『E』のような形で3棟あり、管理棟と呼ばれる廊下のところでつながっています。結節点みたいなところなので、ここで座っている人がいたり、鍋とかをやっていたり、人と人が普段から交わることが多い場所です」

そう話すのは、吉田寮寮生の吉田麟太郎さん。建物の明け渡しを3月末に控え、引っ越しやゴミ出し、資料整理などが進む寮内を案内してくれた。

「現棟」は1913年に建造された築113年の建物で、現存する学生自治寮としては日本最古とされる。2階建ての建物が3棟連なっており、1889年に竣工した旧制第三高等中学校の学生寄宿舎の材木が再利用されている。

「廊下の板はすごく長いですよね。かなり良い材木が使われています」

天井は、細い横木の上に天井板を載せる伝統技法「竿縁天井」でつくられている。継ぎ目は少なく、長い材木が使われているのが特徴だ。また、階段の柱には三高時代の三つ星のようなマークが刻まれるなど、随所に細かな意匠が施されている。

部屋は主に6畳と8畳で、1970年代には2人部屋が中心だった。共有スペースには書籍や寮に関する資料が山積みになっており、保存のため段ボールに詰める作業が進められていた。

「かなり蔵書があります。1920年代くらいからの寮生が使っていたと思われる本もあって貴重なので、一旦ダンボールにつめて資料として保管しようとしています」

●6年半の裁判で寮の存続勝ち取る

吉田寮には「現棟」のほか、2015年に建造された「新棟」と、1889年建造で2015年に大規模補修された「食堂」がある。

寄宿料は月額400円で、水道光熱費や自治会費を含めても寮費は月額約2500円と格安だ。2015年まで、寮自治会と大学との間で「運営について一方的な決定は行わず、合意の上で決定する」などとする確約書が交わされていた。

ところが大学側は2017年、「老朽化」を理由に方針を転換し、新規入寮の停止と全寮生の退去を求めた。完成したばかりの「新棟」の寮生にも退去を求める不可解な内容だった。

寮自治会は話し合いの継続を求めたが、大学側は応じず、2017年12月19日に退去通告をおこなった。通告書は現在も寮の看板の横に貼られたままだ。

大学側の強硬な姿勢に対し、寮自治会は2019年2月、食堂の使用継続を条件に安全対策として現棟での居住を停止する譲歩案を示した。

しかし、それでも大学は受け入れず、2019年4月と2020年3月の2回にわたり、「現棟」と「食堂」の明け渡しを求めて寮生と元寮生45人を提訴する異常な事態となった。

一審・京都地裁の判決では、すでに卒業などで退寮していた寮生については明け渡しを命じたものの、現棟に在寮していた17人のうち14人については退去の必要はないと判断された。寮自治会の法的主体性を認めるなど、寮生側の主張を大きく認める内容だった。

判決後、寮生たちは「勝訴」を掲げた。

その後、双方が控訴し、昨年8月に大阪高裁で和解が成立した。和解内容は「現棟」に住む寮生に「在寮契約」を求めること、3月末までに一時退去すること、大学が耐震工事などをおこなった後に再入居を認めること、そして食堂の継続使用を認めること──などだ。実質的に寮の存続を勝ち取った。

ただし、この和解内容は寮自治会が2019年2月に提示した譲歩案とほぼ同じものであり、6年半の裁判の末に当初の提案に近い形へ戻っただけともいえる。

●対話の再開と歴史的価値尊重する補修求め署名提出

今回、寮生が「現棟」から一時退去するのは、和解内容を実行するためだ。

一方、大学は和解で「速やかに耐震工事に着手し、遅くとも5年以内に工事を完了することに努める」ことに合意している。しかし、寮自治会との交渉に応じないままで、工事の計画も示していない。

このため寮自治会は、対話の再開と建築的・歴史的価値を尊重した補修を求める署名活動を展開してきた。退去が迫った3月19日、集まった8858筆の署名を大学に提出した。署名は吉田寮の模型の中に入れ、神輿を担いで学務部まで運び、職員に手渡した。

●大学と学生という非対称な権力関係の中で

この後、現棟の玄関前では、教員有志も参加して吉田寮自治会の会見がおこなわれた。寮自治会の奥山朱凜さんは次のように語った。

「大学と学生という非対称な権力関係の中、互いが納得する問題解決に向かうために、一刻も早く対話を再開すべく、市民の皆さんの力をお借りしたいと思って署名を集め始めました」

一方で、大学が和解内容を実行するのかどうかについての不安も口にした。

「現在明け渡しまで2週間を切っていますが、耐震工事の内容に関する話し合いの要求に対して（大学の学生寮責任者は）沈黙し続けています。

今回の署名も理事に直接受け取ってもらうことを求めたのですが叶わず、理事がどのような意向を持っているのかも伝わってこないという現状です。

私たちは率直に不安を感じています。吉田寮現棟というこの魅力的な建物が、これからどうなっていくのかということを大学に一方的に決められては困ります。

耐震工事に協力するために明け渡しをするのですが、大学側が速やかに耐震工事をおこなうという協力的な姿勢を示してくれないことに対して不公平感を感じています」

●依然として寮生の存在を認めない大学側

耐震工事の実施以外にも、寮生には不安が残っている点がある。それは、大学側が「新棟」を含めた寮生の存在を認めていないことだ。

今回、裁判の被告だった8人が「現棟」から退去する。そのほかに「新棟」には約100人が入居していて、寮自治会による運営を続けている。

しかし、大学側は全寮制の退去を求めた2017年以降、現在まで態度を変えていない。大学のホームページには『「吉田寮自治会」名義の入寮募集について』との記載が毎年春と秋に掲載されていて、今年3月3日にも以下の内容が記載された。

〈吉田寮への無責任な入寮募集を行わないようここに警告するとともに、本学学生その他のものが募集に応じて吉田寮に入寮することは本学施設を不法に占拠するものであって到底容認できないことを、改めてここに周知徹底するものです〉

しかし、「新棟」は裁判の対象外だった。奥山さんは「新規入寮が不法であると表現される根拠は存在しないはず」と指摘した。

こうした大学側の対応には、教員からも異論が出ている。2019年7月には、教員有志が解決を求める要請書を当時の総長宛てに提出した。寮自治会の会見に同席した駒込武教授は、寮生に対する大学側の姿勢を批判した。

「2019年に吉田寮自治会が補修のための出入りを認めることなどを条件として現棟を立ち退くと声明を出しました。驚くべきことに、この時大学当局はこの声明を認めませんでした。『何で認めないのですか』と確認したところ、返ってきた答えは、『入寮選考のあり方などに問題があるから』ということでした。

でもそれは、大学側は公言していません。裁判を起こす時にも、起こしてからも安全確保だと言っている。安全確保ならまず安全を確保して、入寮選考のあり方についてはそれから話せばいいのに、それを認めないで大学当局は裁判に踏み切りました。

これは完全なスラップ訴訟だと思います。大学当局は謝罪すべきだと思いますが、酷かったと思うのであればせめて対話に応じてほしい。それが最低限の責務でしょう」

●和解通りに残されるのか

吉田寮ではこの春も入寮募集をおこなった。

物価の高騰などにより、安く入居できる学生寮を必要とする学生は増えていると寮自治会では感じている。

福利厚生施設としての施設と歴史的価値を併せ持つ「現棟」が裁判の和解通りに改修され、残されるのかどうかは現時点では見通せていない。