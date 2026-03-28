憧れヘアが失敗！？「ブリーチ」は髪ダメージが大きい憧れのヘアスタイルを目指してカラーに挑戦したものの、思わぬトラブルに見舞われてしまった経験はありませんか？特にブリーチは理想の明るさを手に入れられる反面、髪へのダメージも大きく、切れ毛やパサつきといった悩みを抱えてしまうことも少なくありません。今回はブリーチのリタッチで根元に切れ毛ができてしまった女性を、美容師・内田航さんが丁寧なカウンセリング