憧れヘアが失敗！？「ブリーチ」は髪ダメージが大きい

憧れのヘアスタイルを目指してカラーに挑戦したものの、思わぬトラブルに見舞われてしまった経験はありませんか？ 特にブリーチは理想の明るさを手に入れられる反面、髪へのダメージも大きく、切れ毛やパサつきといった悩みを抱えてしまうことも少なくありません。今回はブリーチのリタッチで根元に切れ毛ができてしまった女性を、美容師・内田航さんが丁寧なカウンセリングと的確な施術で美髪へと導いていきます。

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「切れ毛が…」 憧れのツヤ髪への遠い道のり

表参道のヘアサロン「SENJYU」でスペシャリストチームを組んで活躍する内田航さんの元へ本日やって来たのは、胸のあたりまで髪を伸ばしたロングヘアの女性です。全頭ブリーチのリタッチをしたところ、根元に切れ毛が発生してしまったといいます。女性の憧れは、シルクのようにつややかなスーパーロングのYouTuber。「その方みたいになりたいと思って明るくしたかった」と話す女性の理想をかなえるため、内田さんは丁寧にヒアリングを開始しました。

問題の根元を確認し、原因は「カットかもしれない」と分析する内田さん。自然に切れたというよりは、リタッチ後にチリチリになった髪をぼかすためにあえて切ったことで、余計にハネが目立ってしまったのではないかと推測しました。

プロの決断！ 「今は無理せず、土台を育てる」ケアプラン

内田さんが出した結論は、今切れ毛にアプローチすると悪化する可能性が高いため、髪をしっかり伸ばし切ってから一気にブリーチをかける方法です。その方が髪への負担を減らし、理想のきれいなロングヘアを実現できるという判断でした。そこで今回は、根元が伸びるまでのケア方法と現状の気になるところを改善するヘアスタイルを提案することに。明確なビジョンが立ったことで、女性も安心した様子です。

施術では、まず根元の地毛部分とブリーチ部分の髪色の差をなじませるためカラーリングを行います。根元を4トーンから8トーンへ、ブリーチ部分を15トーンから10トーンへ暗めに調整。髪への負担を減らしながら、自然なグラデーションを実現しました。内側の毛先を軽くカットすることで、長さを残しつつも毛先までツヤのあるロングスタイルが実現します。

見違えるほどの「ツヤツヤさらさら」ヘアに大反響

完成した髪型は、気になる切れ毛が目立たなくなり根元から毛先までツヤツヤに変身。ネット上には「とってもいい感じ。優しくてふんわりした感じになりましたね」「ツヤツヤさらさらでうらやましいです！」と絶賛するコメントが多数寄せられていました。