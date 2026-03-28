27日に行われた国際親善試合で、イングランド代表とウルグアイ代表が対戦し、1-1で引き分けた。イングランドは31日に日本代表と対戦する。日本戦を4日後に控えるイングランドは、主将ハリー・ケインやジュード・ベリンガムら主力をベンチ外とし、テスト色の強い布陣で臨んだ。先発にはDFハリー・マグワイアやFWマーカス・ラッシュフォードらが名を連ね、GKジェームズ・トラッフォードやMFジェームズ・ガーナーがデビューを果た