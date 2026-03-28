現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイターフ（G1）の出馬表が発表された。●ドバイターフ（G1）第7レース1800メートル（芝）日本時間3月29日（日）0時35分（現地時間3月28日（土）19時35分）発走予定※JRAによる馬券発売はなし【富士S】横山武「G1でもチャンスがある馬」ガイアフォースが抜け出す名手集結の中距離決戦・出走予定JRA所属馬ガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）坂井瑠星馬番：1オン