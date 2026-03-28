現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイターフ（G1）の出馬表が発表された。

●ドバイターフ（G1）

第7レース 1800メートル（芝）

日本時間3月29日（日）0時35分（現地時間3月28日（土）19時35分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

【富士S】横山武「G1でもチャンスがある馬」ガイアフォースが抜け出す

名手集結の中距離決戦

・出走予定JRA所属馬

ガイアフォース（牡7・栗東・杉山晴紀）坂井瑠星

馬番：1

オンブズマン

牡5・57kg・W.ビュイック

J＆T.ゴスデン

ゲート番：7

馬番：2

ガイアフォース

牡7・57kg・坂井瑠星

杉山晴紀

ゲート番：11

馬番：3

クドワー

牡6・57kg・C.デムーロ

S＆E.クリスフォード

ゲート番：1

馬番：4

エルナジム

セ6・57kg・R.ドーソン

M.コスタ

ゲート番：10

馬番：5

ファクトゥールシュヴァル

セ7・57kg・M.バルザローナ

J.レニエ

ゲート番：6

馬番：6

フォートジョージ

セ4・57kg・K.シューマーク

E.ウォーカー

ゲート番：9

馬番：7

メイクミーキング

セ6・57kg・J.ドイル

H.アルジェハニ

ゲート番：4

馬番：8

ディヴィデンド

セ4・57kg・R.ライアン

R.ニューランド＆J.インソール

ゲート番：2

馬番：9

アンドレアスヴェサリウス

セ7・57kg・C.ビーズリー

A.ビン・ハルマシュ

ゲート番：8

馬番：10

フォークフェスティバル

セ5・57kg・B.ピニェイロ

S.ビン・ガデイヤー

ゲート番：5

馬番：11

タンブラー

セ7・57kg・S.パスキエ

N.コーラリー

ゲート番：3