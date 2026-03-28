気象予報士の穂川果音が25日にXを更新。レアな私服ショットを公開すると、ファンから「素敵」「かわいいっす」といった反響が寄せられた。【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」水着姿も「魅力的」（15枚）穂川が「#私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはZARAのノースリーブトップスとデニムパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で穂川は「エレガント系の洋服もカ