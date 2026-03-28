170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、ZARA着こなすラフな私服姿に反響
気象予報士の穂川果音が25日にXを更新。レアな私服ショットを公開すると、ファンから「素敵」「かわいいっす」といった反響が寄せられた。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
穂川が「#私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはZARAのノースリーブトップスとデニムパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で穂川は「エレガント系の洋服もカジュアルなのも両方大好き」とつづっている。
彼女の私服ショットにファンからは「カジュアルでも色気があります」「どちらも似合って素敵ですね」「果音さんかわいいっす」といった声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」X（＠hokawakanonn）
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
穂川が「#私服」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはZARAのノースリーブトップスとデニムパンツを身に付けた彼女の姿が収められている。投稿の中で穂川は「エレガント系の洋服もカジュアルなのも両方大好き」とつづっている。
彼女の私服ショットにファンからは「カジュアルでも色気があります」「どちらも似合って素敵ですね」「果音さんかわいいっす」といった声が集まっている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」X（＠hokawakanonn）