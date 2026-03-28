佐賀県嬉野市は27日、業務と関係ないホームページの閲覧やメールの送受信を繰り返したとして、副課長級の60代男性職員を26日付で減給10分の1（6カ月）の懲戒処分にしたと発表した。市によると、職員は2025年6月〜26年2月の間、勤務中に少なくとも296時間、ネットの閲覧などを続けていた。同僚職員からの報告で発覚し、聞き取りで虚偽の説明もしたという。職員は閲覧時間相当分の給与59万4千円を27日に返納した。