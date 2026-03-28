◇セ・リーグ中日5-6広島（2026年3月27日マツダスタジアム）痛恨の逆転負けで15年以来11年ぶりとなる開幕戦サヨナラ負けを喫した。5―1の9回、代役守護神が誤算だった。左脇腹痛で離脱中の松山に代わり抑え役を担ったアブレウが1死しか奪えず4失点。5―5の延長10回に6番手・勝野が勝田にサヨナラ打を浴びた。井上監督は「アブレウは、ぎっくり腰をやったみたい。すぐ治るものではないし抹消すると思う」と説明。「アクシ