【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miletの「Trace」が、3月27日に放送された『葬送のフリーレン』第2期最終話（第38話）「美しい光景」にて特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア。 物語のクライマックスを彩る形で突如流れた「Trace」に、放送直後からSNSを中心に大きな反響が広がっている。 ■特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア 「Trace」は、同アニメのエンディングテ