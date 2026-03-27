milet新シングル「The Story of Us」収録曲「Trace」がTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期最終話でサプライズ起用
miletの「Trace」が、3月27日に放送された『葬送のフリーレン』第2期最終話（第38話）「美しい光景」にて特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア。
物語のクライマックスを彩る形で突如流れた「Trace」に、放送直後からSNSを中心に大きな反響が広がっている。
■特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア
「Trace」は、同アニメのエンディングテーマ「The Story of Us」を表題とする新シングルの収録曲。
リリース直後から、「やさしくてあたたかく、思わず涙がこぼれる楽曲」「余韻が美しすぎる」「miletの繊細な表現が際立つ楽曲」といった声が多く寄せられ、表題曲ではないながらも大きな注目を集めていた。
そして迎えた第2期最終話では、『葬送のフリーレン』の持つ静けさや余韻に寄り添うように本楽曲が使用され、物語と重なり合う印象的なエンディングとしてオンエアされた。今回のサプライズでの起用に、視聴者からは驚きとともに楽曲への評価がさらに高まっている。
■miletコメント
「心臓から指先まで あなたに触れたい 守りたい 隣にいたい」そう思える誰かがいること自体が、もう幸せなのかもしれない。
たとえここにそのひとがいなくても、心の中にずっとその人は生き続けると教えてくれたこと。
大切なことに気付かせてくれた「葬送のフリーレン」に愛を込めてこの歌を書きました。最高の旅に同行させてくれてありがとう。
心から、感謝を込めて。
これからもずっとあなたたちの未来を見守っているよ。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
SINGLE「The Story of Us」
■【画像】TVアニメ『葬送のフリーレン』第２期 特殊エンディングキャプチャ画像
■【画像】miletのアーティスト写真
■関連リンク
アニメ『葬送のフリーレン』作品サイト
https://frieren-anime.jp/
milet OFFICIAL SITE
https://www.milet.jp/