milet新シングル「The Story of Us」収録曲「Trace」がTVアニメ『葬送のフリーレン』第2期最終話でサプライズ起用

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

miletの「Trace」が、3月27日に放送された『葬送のフリーレン』第2期最終話（第38話）「美しい光景」にて特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア。

物語のクライマックスを彩る形で突如流れた「Trace」に、放送直後からSNSを中心に大きな反響が広がっている。

■特別エンディングテーマとしてサプライズオンエア

「Trace」は、同アニメのエンディングテーマ「The Story of Us」を表題とする新シングルの収録曲。

リリース直後から、「やさしくてあたたかく、思わず涙がこぼれる楽曲」「余韻が美しすぎる」「miletの繊細な表現が際立つ楽曲」といった声が多く寄せられ、表題曲ではないながらも大きな注目を集めていた。

そして迎えた第2期最終話では、『葬送のフリーレン』の持つ静けさや余韻に寄り添うように本楽曲が使用され、物語と重なり合う印象的なエンディングとしてオンエアされた。今回のサプライズでの起用に、視聴者からは驚きとともに楽曲への評価がさらに高まっている。