3月27日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「太陽光は切り札か。エネルギー危機の今…」。イラン情勢の長期化は、家庭の電気代を直撃するとみられている。原油高が続けば、この夏の電気代上昇はやむを得ないと電気各社も視野に入れているのだ。日本の発電は東日本大震災後、原発から再生可能エネルギーへと転換を図り、全体の2割を超える。中でも最大を占めるのが太陽光発電だ。政府の後押しもあり