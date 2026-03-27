◇パ・リーグオリックス0―10楽天（2026年3月27日京セラD）オリックスは開幕戦では94年にダイエーに6―17で敗れて以来、32年ぶりの2桁失点で大敗。岸田監督は、ともに自己ワーストタイの1回2/3を8失点（自責2）でKOされたエース・宮城について「あそこまでコンタクトされるとは思わなかったですけどね。また切り替えて、ここからどんどんと調子を上げてもらうしかない」と努めて冷静に語った。間隔を空けるかとの問いに