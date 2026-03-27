ロバーツ監督や山本由伸らチーム全員に贈られた特別なギフトバッグドジャース・大谷翔平投手が、開幕戦を前にチームメートへ贈った粋なプレゼントが大きな話題となっている。26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦直前、選手のロッカーに用意されていた豪華な贈り物に対し、監督や同僚たちから驚きと感謝の声が次々と上がっている。米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、各選