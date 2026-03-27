ロバーツ監督や山本由伸らチーム全員に贈られた特別なギフトバッグ

ドジャース・大谷翔平投手が、開幕戦を前にチームメートへ贈った粋なプレゼントが大きな話題となっている。26日（日本時間27日）、本拠地でのダイヤモンドバックスとの開幕戦直前、選手のロッカーに用意されていた豪華な贈り物に対し、監督や同僚たちから驚きと感謝の声が次々と上がっている。

米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者によると、各選手のロッカーには2つの贈り物が用意されていたという。デーブ・ロバーツ監督からのウイスキー1本に加え、大谷からは4000ドル（約63万円）相当の「セイコー」の腕時計とボトルが贈られた。「ハッピー・オープニングデー、スリーピート（3連覇を）！」というメッセージも添えられていた。

豪華なプレゼントに対し、ミゲル・ロハス内野手は「本当に素晴らしい時計をくれました。彼は自分のプラットフォームをチームメートのために使ってくれる、フィールド外でも素晴らしい人間です」と大絶賛。「一生大切にします」と感激し、3連覇のメモに「それがこのクラブハウス全員のメンタリティです」と結束を誓った。テオスカー・ヘルナンデス外野手も「最高のチームメートで、素晴らしい人間だ」と感謝を口にしている。

指揮官や後輩も心遣いに胸を打たれていた。ロバーツ監督は「私も受け取りました。本当に寛大で思慮深いですね」と語り、「私たちは皆、とても感謝しています」と喜んだ。また、実は3年連続でのプレゼントだったことも明かしている。山本由伸投手も「やっぱりすごくシンプルに嬉しく思いますし。スタッフの方もすごい嬉しそうにしてたので」と笑顔。「やっぱりそういうさすがな存在というか。そういう風に感じました」と、チームを牽引する先輩の振る舞いに改めて感銘を受けていた。（Full-Count編集部）