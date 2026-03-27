ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。39歳のバツ2彼氏から「20歳の子どもがいる」という衝撃の事実が明かされ、31歳美人ギャル彼女の器の大きさが話題を呼んでいる。【映像】「20歳の子どもが…」衝撃告白に対する彼女のリアクション本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ