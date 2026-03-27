ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第4話が3月26日に放送された。39歳のバツ2彼氏から「20歳の子どもがいる」という衝撃の事実が明かされ、31歳美人ギャル彼女の器の大きさが話題を呼んでいる。

【映像】「20歳の子どもが…」衝撃告白に対する彼女のリアクション

本作は、結婚に踏み出せないカップルが、オーストラリア旅行を通して「結婚するか」「別れるか」を決断するリアリティ番組だ。交際7年になるサチエ（31）と、自他共に認めるチャラ男経営者・ケンシ（39）。翌日に旅の「中間決断」を控えたディナーの席で、ケンシは意を決したように切り出した。

「俺、結婚するの次3回目じゃん。2回失敗しててさ、気になったりとかしないの？嫌だったりとか。それこそ子どもも一番最初の時にはいるから、もう20歳ぐらいかな」

過去の二股疑惑やキャバクラ通いに加え、二度の離婚歴があり、さらには成人した子どもまでいるという怒涛のヘビーな背景。普通であれば逃げ出したくなるような告白に、サチエは「あっそうなんだ」と驚きつつも、静かに耳を傾けた。

ケンシ自身も「サチエは（結婚）1回目だからさ、普通だったらそういうの（離婚歴）がない人を選んだほうが幸せだったりするじゃん。バツついてます、子どもいますだったら、多分すぐ別れてると思う」と自嘲気味に語る。

しかし、華やかなギャル風のルックスとは裏腹に、サチエの愛は深く一途だった。「ケンシだから、っていうのはマジで思ってる。必要不可欠じゃないけど、なんかもうそういう存在」と、どんな過去があろうとも、ケンシ自身を愛していることを力強く伝えた。

クズ男を包み込むような深い愛情を見せたサチエ。様々な障害が山積する中、二人が下す結論は、ゴールインか、永遠の別れか。