フジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）が27日に放送され、この日をもってキャスターの宮司愛海アナ、青井実アナが番組を卒業すると伝えた。また宮司アナは最後のあいさつで今秋から海外に留学することを報告した。【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿番組では2人がこれまでに番組内で行った取材の様子を振り返った。宮司アナは「3年半、本当にありがとうございました」とあいさつ。「こ