『イット！』宮司愛海＆青井実アナが卒業 宮司アナは今秋から海外留学へ「自分の力不足を感じ続けた」
フジテレビ『Live News イット！』（月〜金 後3：45）が27日に放送され、この日をもってキャスターの宮司愛海アナ、青井実アナが番組を卒業すると伝えた。また宮司アナは最後のあいさつで今秋から海外に留学することを報告した。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
番組では2人がこれまでに番組内で行った取材の様子を振り返った。宮司アナは「3年半、本当にありがとうございました」とあいさつ。「この3年半は、毎日社会とまっすぐに向き合っている、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました。もっと国際的な視点で、もっと報道と本気で向き合ってみたいというふうに思うようになってきました」とし、「今年の秋からは、海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と報告。「この留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことについて勉強したいと思います」と思いを明かした。
青井アナは「ほんとに考えさせられたり、辛かったり、立ち止まることもありましたけども、やっぱり心からの感謝を申し上げたいなと思います」と声を震わせた。そして視聴者、スタッフへの感謝の思いを語ったあと、宮司アナの方を向き、「宮司さんじゃなければ多分心が折れてましたし、本当に本当に感謝してます」と頭を下げた。そして「フジテレビ、今新しく生まれ変わろうとしてます。素敵なスタッフもいますし、現場では必死に一生懸命頑張ってる人たちがいます。どんどん、どんどんいい番組がこれから出てくると思います。これからのフジテレビも期待してください！」と呼びかけた。
宮司アナは1991年7月29日生まれ、福岡県出身。2015年4月、フジテレビに入社。同番組には2022年10月から3年半出演していた。
青井アナは、1981年1月2日生まれ、東京都出身。2003年にNHKに入局、24年1月、NHKを退局した。同番組には2024年4月から2年間出演していた。
【写真】『イット！』出演ラストも笑顔で…宮司愛海アナの姿
番組では2人がこれまでに番組内で行った取材の様子を振り返った。宮司アナは「3年半、本当にありがとうございました」とあいさつ。「この3年半は、毎日社会とまっすぐに向き合っている、やりがいを感じ続けた濃密な3年半であった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました。もっと国際的な視点で、もっと報道と本気で向き合ってみたいというふうに思うようになってきました」とし、「今年の秋からは、海外の大学院に留学して勉強することを決意しました」と報告。「この留学の中では、どういうことを伝えれば社会のためになるのか、そのためにはどんな枠組みが必要なのかといったことについて勉強したいと思います」と思いを明かした。
宮司アナは1991年7月29日生まれ、福岡県出身。2015年4月、フジテレビに入社。同番組には2022年10月から3年半出演していた。
青井アナは、1981年1月2日生まれ、東京都出身。2003年にNHKに入局、24年1月、NHKを退局した。同番組には2024年4月から2年間出演していた。