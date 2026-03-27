川島鈴遥と森田想が姉妹役でダブル主演する横尾初喜監督最新作『いろは』より、予告編と新規場面写真が解禁された。【動画】ぎくしゃく姉妹のドライブが始まる予告映像本作は、Z世代のリアルな感情と、女性の自己肯定感をテーマにした、不透明な時代を生きる姉妹が織りなす青春ロードムービー。実家の茶舗を手伝いながら“揺らぎのない日々”を送る妹・伊呂波と、自由奔放で妊娠をきっかけに帰省した姉・花蓮が、長崎を横断し