4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。【写真】小泉今日子、サカナクション、松平 健…全出演アーティスト東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。このたび、第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲が解禁された。◆第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲を解禁！3月27日（金）開業のTOKYO DREAM PARK