Mステ「DREAM LIVE」全ラインナップ26組＆歌唱楽曲が解禁！小泉今日子は27年ぶりの出演
4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。
【写真】小泉今日子、サカナクション、松平 健…全出演アーティスト
東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。
このたび、第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲が解禁された。
◆第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲を解禁！
3月27日（金）開業のTOKYO DREAM PARK――TDPは、「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。
待ちに待った開業に伴い放送される、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』。
TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。
最後のアーティスト解禁として、小泉今日子の27年ぶりのMステ出演を発表。
さらに、当日披露される楽曲も大発表。
サカナクションが『怪獣』、EXILEが『I Wish For You』、松平 健が『マツケンサンバII』、森山直太朗、コブクロがそれぞれこの季節にぴったりの『さくら』、『桜』を披露するほか、森高千里は『私がオバさんになっても』、本日出演が発表された小泉今日子は『あなたに会えてよかった』といった名曲を披露する。
また、ピコ太郎は世界中で大ヒットした『Pen-Pineapple-Apple-Pen』を、NEWS増田貴久は“視聴者が選ぶ『まっすー名曲カバー3択』”と題し、名曲を生パフォーマンスする。
懐かしの名曲から令和の大ヒット曲まで――豪華ラインナップで放送される3時間30分に注目だ。
◆出演アーティスト（五十音順）
INI：『All 4 U』
アイナ・ジ・エンド：後日発表！
EXILE：『I Wish For You』『24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘』
CUTIE STREET：『ナイスだね 〜 ぷりきゅきゅ』
King ＆ Prince：『Waltz for Lily』
King ＆ Prince × 50TA：『希望の丘』
小泉今日子：『ビューティフル・ネーム』『あなたに会えてよかった』
コブクロ：『桜』
サカナクション：『いらない』『怪獣』
STARGLOW：『USOTSUKI』
Juice=Juice：『盛れ！ミ・アモーレ』
ZORN × 後藤真希：『地元LOVE feat. 後藤真希』
timelesz：『GOOD TOGETHER』
DA PUMP：『超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T』
DISH//：『ヒーロー』
NiziU：『Too Bad』
BE:FIRST：『BE:FIRST ALL DAY』
ピコ太郎：『Pen-Pineapple-Apple-Pen 〜 Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen』
FANTASTICS：『FINALE』
50TA：『紅葉に抱かれて 〜 PERFECT LOVE』
MAZZEL：『Get Up And Dance』
増田貴久：視聴者が選ぶ『まっすー名曲カバー3択』
松平 健：『マツケンサンバII』
森高千里：『私がオバさんになっても』
森山直太朗：『さくら』
LiSA：『DECOTORA15』