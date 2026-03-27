Mステ「DREAM LIVE」全ラインナップ26組＆歌唱楽曲が解禁！小泉今日子は27年ぶりの出演

4月3日（金）の『ミュージックステーション』は、「DREAM LIVE」と題し、春の3時間30分スペシャルが放送される。

【写真】小泉今日子、サカナクション、松平 健…全出演アーティスト

東京・有明の「TOKYO DREAM PARK」の開業を記念し、豪華アーティストによる夢の3時間30分の生ライブを披露。

このたび、第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲が解禁された。

◆第3弾出演アーティスト＆歌唱楽曲を解禁！

3月27日（金）開業のTOKYO DREAM PARK――TDPは、「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する複合型のエンターテイメント施設だ。

待ちに待った開業に伴い放送される、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』。

TOKYO DREAM PARKとも中継を繋ぎ、アーティストがスペシャルパフォーマンスを披露する。

最後のアーティスト解禁として、小泉今日子の27年ぶりのMステ出演を発表。

さらに、当日披露される楽曲も大発表。

サカナクションが『怪獣』、EXILEが『I Wish For You』、松平 健が『マツケンサンバII』、森山直太朗、コブクロがそれぞれこの季節にぴったりの『さくら』、『桜』を披露するほか、森高千里は『私がオバさんになっても』、本日出演が発表された小泉今日子は『あなたに会えてよかった』といった名曲を披露する。

また、ピコ太郎は世界中で大ヒットした『Pen-Pineapple-Apple-Pen』を、NEWS増田貴久は“視聴者が選ぶ『まっすー名曲カバー3択』”と題し、名曲を生パフォーマンスする。

懐かしの名曲から令和の大ヒット曲まで――豪華ラインナップで放送される3時間30分に注目だ。

◆出演アーティスト（五十音順）

INI：『All 4 U』

アイナ・ジ・エンド：後日発表！

EXILE：『I Wish For You』『24karats GOLD LEGACY feat. 松本孝弘』

CUTIE STREET：『ナイスだね 〜 ぷりきゅきゅ』

King ＆ Prince：『Waltz for Lily』

King ＆ Prince × 50TA：『希望の丘』

小泉今日子：『ビューティフル・ネーム』『あなたに会えてよかった』

コブクロ：『桜』

サカナクション：『いらない』『怪獣』

STARGLOW：『USOTSUKI』

Juice=Juice：『盛れ！ミ・アモーレ』

ZORN × 後藤真希：『地元LOVE feat. 後藤真希』

timelesz：『GOOD TOGETHER』

DA PUMP：『超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T』

DISH//：『ヒーロー』

NiziU：『Too Bad』

BE:FIRST：『BE:FIRST ALL DAY』

ピコ太郎：『Pen-Pineapple-Apple-Pen 〜 Shin-Pen-Pineapple-Apple-Pen』

FANTASTICS：『FINALE』

50TA：『紅葉に抱かれて 〜 PERFECT LOVE』

MAZZEL：『Get Up And Dance』

増田貴久：視聴者が選ぶ『まっすー名曲カバー3択』

松平 健：『マツケンサンバII』

森高千里：『私がオバさんになっても』

森山直太朗：『さくら』

LiSA：『DECOTORA15』