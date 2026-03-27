この春、大分県内の小学校に入学する新1年生にOBSのマスコットキャラクター「まるんちゃん♪」の防犯ブザーが贈られました。 【写真を見る】「まるんちゃん♪」防犯ブザーを新1年生にプレゼント大分 大分放送は子どもたちを犯罪や交通事故から守る「ハッピーキッズキャンペーン」を実施しています。その一環で、毎年県内すべての新入学児童に「まるんちゃん♪」の防犯ブザーを贈呈してい