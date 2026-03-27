King ＆ Princeの永瀬廉が26日、都内で開催された映画『鬼の花嫁』公開前夜祭舞台あいさつに、W主演を務めた吉川愛、共演の伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督と共に出席。高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）との出会いを「運命でしかない」と話した。【写真】白い花吹雪が舞う中登場した永瀬廉本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の