King ＆ Prince永瀬廉、“相棒”高橋海人との出会いは「運命でしかない」
King ＆ Princeの永瀬廉が26日、都内で開催された映画『鬼の花嫁』公開前夜祭舞台あいさつに、W主演を務めた吉川愛、共演の伊藤健太郎、片岡凜、兵頭功海、白本彩奈、田辺桃子、谷原七音、池田千尋監督と共に出席。高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）との出会いを「運命でしかない」と話した。
【写真】白い花吹雪が舞う中登場した永瀬廉
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子（吉川）が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった――。鬼の一族の次期当主・玲夜（永瀬）に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
キャスト陣は、白い花吹雪が舞う会場を客席後方から華々しく登場。観客からは大きな歓声が上がった。
運命に導かれて出会ったあやかしと人間の究極のラブストーリーを描いた本作。イベントでは、最大のテーマである「運命」、玲夜の名セリフ「見つけた、俺の花嫁――」にちなみ、キャスト陣が「見つけた、俺の／私の〇〇」を答える企画が行われた。
吉川は「見つけた、私の愛犬」と発表。「サイトで可愛いワンちゃんを見つけて、1ヵ月後にサイトを見たらまだいたのでお迎えすることにしました。1ヵ月後に見ていなかったら出会えていなかったので運命を感じた」と、愛犬との運命の出会いを振り返った。
永瀬は「見つけた、俺の相棒」と書き「相棒…海人のことです」と告白。「僕もサイトで見つけて3ヵ月待ってまだいたから湘南の方に…」と吉川のエピソードに乗って笑いを誘いながら「高校の時に出会って早10年以上。出会った当初は喧嘩もして青春っぽいことを経験しつつ今に至ります。この先の僕の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられました。こうして今ここに立てているのもKing ＆ Princeの海人のおかげ。これは運命でしかないです」と断言した。
永瀬は「これから先もいろいろなことを乗り越えていく相棒だと思うので、一緒に乗り越えていきましょう！」と運命の相棒・高橋へメッセージ。会場は温かい拍手で包まれた。
最後には吉川が「1回とは言わず何度も観ていただけたら嬉しいです。また『鬼の花嫁』でお会いできることを“鬼”楽しみにしています！」とあいさつ。永瀬も「この作品は、冒頭からあやかしの世界に引き込まれる説得力や、『私もこんな運命があったらいいな』と、運命を信じたくなるような素敵なラブストーリーです。明日からいろいろな方々に『鬼の花嫁』が届くように応援してもらえたら嬉しいです」と熱いメッセージを贈り、イベントを締めくくった。
【写真】白い花吹雪が舞う中登場した永瀬廉
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
キャスト陣は、白い花吹雪が舞う会場を客席後方から華々しく登場。観客からは大きな歓声が上がった。
運命に導かれて出会ったあやかしと人間の究極のラブストーリーを描いた本作。イベントでは、最大のテーマである「運命」、玲夜の名セリフ「見つけた、俺の花嫁――」にちなみ、キャスト陣が「見つけた、俺の／私の〇〇」を答える企画が行われた。
吉川は「見つけた、私の愛犬」と発表。「サイトで可愛いワンちゃんを見つけて、1ヵ月後にサイトを見たらまだいたのでお迎えすることにしました。1ヵ月後に見ていなかったら出会えていなかったので運命を感じた」と、愛犬との運命の出会いを振り返った。
永瀬は「見つけた、俺の相棒」と書き「相棒…海人のことです」と告白。「僕もサイトで見つけて3ヵ月待ってまだいたから湘南の方に…」と吉川のエピソードに乗って笑いを誘いながら「高校の時に出会って早10年以上。出会った当初は喧嘩もして青春っぽいことを経験しつつ今に至ります。この先の僕の芸能生活に欠かせない相棒を見つけられました。こうして今ここに立てているのもKing ＆ Princeの海人のおかげ。これは運命でしかないです」と断言した。
永瀬は「これから先もいろいろなことを乗り越えていく相棒だと思うので、一緒に乗り越えていきましょう！」と運命の相棒・高橋へメッセージ。会場は温かい拍手で包まれた。
最後には吉川が「1回とは言わず何度も観ていただけたら嬉しいです。また『鬼の花嫁』でお会いできることを“鬼”楽しみにしています！」とあいさつ。永瀬も「この作品は、冒頭からあやかしの世界に引き込まれる説得力や、『私もこんな運命があったらいいな』と、運命を信じたくなるような素敵なラブストーリーです。明日からいろいろな方々に『鬼の花嫁』が届くように応援してもらえたら嬉しいです」と熱いメッセージを贈り、イベントを締めくくった。