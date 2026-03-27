野岩鉄道（やがんてつどう）を知っていますか？「野岩鉄道」は、新藤原駅（栃木県日光市）と会津高原尾瀬口駅（福島県南会津町）の30.7km区間を結ぶ路線で「会津鬼怒川線」を保有・運営する第三セクター方式の鉄道会社です。1986年（昭和61年）10月9日開業の、現在40周年を迎えますそんな野岩鉄道を観光資源として、深夜から早朝にかけて存分に味わえる究極の体験型ツアーが開催されます。「野岩鉄道6050型 夜の新藤原留置線ダブル