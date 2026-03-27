野岩鉄道（やがんてつどう）を知っていますか？「野岩鉄道」は、新藤原駅（栃木県日光市）と会津高原尾瀬口駅（福島県南会津町）の30.7km区間を結ぶ路線で「会津鬼怒川線」を保有・運営する第三セクター方式の鉄道会社です。1986年（昭和61年）10月9日開業の、現在40周年を迎えます

そんな野岩鉄道を観光資源として、深夜から早朝にかけて存分に味わえる究極の体験型ツアーが開催されます。「野岩鉄道6050型 夜の新藤原留置線ダブル撮影会！お夜食弁当と減灯車内仮眠体験と初電前の貸切列車 全駅撮影タイム付き 7時間の旅」」 は、2026年4月18日に開催される特別なプログラムです。

通常は立ち入れない新藤原留置線での、6050型の「2並び」夜間撮影や、夜行列車時代の雰囲気を再現した仮眠体験など、鉄道ファン必見の企画が目白押しです。

夜の新藤原留置線で奇跡の「2並び」ダブル撮影会

6050型 夜の2並び撮影タイム（イメージ）

本ツアーの大きな目玉となるのが、営業運転終了後の深夜に行われる特別な撮影会です。参加者は新藤原駅に22:20〜22:30に集合し、そのまま新藤原留置線へと向かいます。

61103号車と62103号車の貴重な共演

留置線では、通常は並んで見られる機会が少ない6050型の61103号車と62103号車の「2並び」夜間撮影会が実施されます。深夜の静寂の中、ライトアップされた2つの編成が並ぶ姿は、まさにこのツアーでしかカメラに収めることができない光景です。

かつての夜行列車を彷彿！減灯車内で仮眠体験

6050型を夜行列車風の減灯にした車内で仮眠タイム（イメージ）

撮影会の後は、通常照明の車内でオリジナルお夜食弁当を楽しむ時間が設けられています。

選べる地酒と2002年までの夜行列車体験

地酒やソフトドリンクなどから選べる飲み物が1本付いており、深夜の車両という非日常空間で味わう食事は格別。日付が変わった深夜24時からは、車内照明を落とした「減灯状態」での仮眠タイムとなります。この減灯状態は、かつて2002年まで運行されていた夜行列車時代の名残を再現したものであり、当時の雰囲気をそのまま体験できる非常に珍しい企画です。

初電前の貸切運行「やがぴぃカー」で全駅撮影タイム

早朝04:30頃からは、野岩鉄道の初電前に貸切列車を運行します。使用される車両は、クラウドファンディングで改修された「やがぴぃカー」を含む6050型です。

【参考】野岩鉄道の「6050型」改修車両がいよいよ登場！畳席や掘りごたつ席も備えた「やがぴぃカー」の魅力を徹底解説 https://tetsudo-ch.com/12936232.html

秘境駅・男鹿高原駅を含む全駅での早朝撮影

新藤原駅を出発した列車は、龍王峡駅⇒男鹿高原駅まで各駅に停車し、それぞれの駅で撮影タイムが設けられています。トンネルの中にある珍しい湯西川温泉駅や、秘境駅として知られる男鹿高原駅など、早朝の澄んだ空気の中で全駅を撮影しながら進みます。新藤原 04:30頃発⇒会津高原尾瀬口 05:30頃着の約1時間の特別な道のりです。

【2026年4月18日開催】野岩鉄道6050型 深夜・早朝ツアー概要

催行決定／予約受付中（※定員に達している可能性がありますのでご了承ください）

参加費:16,900円 〜 34,990円（税込）

集合: 4/18(土) 22:20 新藤原駅

解散: 4/19(日) 05:30頃 会津高原尾瀬口駅

注目メニュー:

・深夜の6050型「2並び」ライトアップ撮影会

・2002年までの夜行列車を再現した「減灯車内」での仮眠体験

・クラウドファンディングで蘇った「やがぴぃカー」含む貸切運行

インフラツーリズムと6050型の未来

野岩鉄道の6050型は、製造から35年以上が経過し部品調達も難しくなる中、多くのファンの支援を受けたクラウドファンディングによって「やがぴぃカー」として生まれ変わりました。現在、現役で運行している6050型は野岩鉄道のみとなっており、その希少価値は年々高まっています。

今回のツアーは、単なる乗車体験にとどまらず、普段は立ち入れない留置線というインフラ施設を観光資源として活用する「ふくしまインフラツーリズム」の一環でもあります。日常では味わえない体験を通じて、地域の鉄道インフラへの理解と愛着を深める素晴らしい取り組みといえるのではないでしょうか。

クラウドファンディングによって蘇った名車と、深夜の留置線という非日常空間を一度に楽しめる本ツアー。かつての夜行列車を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮な体験となるはずです。（※ツアーの受が終了している場合がありますので、ご了承ください）

（画像：ローソンエンタテインメントHPより）

鉄道チャンネル編集部

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