パレモ・ホールディングスは反発している。２６日の取引終了後に発表した３月度（２月２１日～３月２０日）の月次売上高で、既存店売上高が前年同月比３．８％増と３カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 アパレルで、気温の低かった前半に冬物セール商品の消化が進んだほか、気温の上昇した後半にニット・カットソーの重ね着アイテムなど春物の動きが活発化した。また、雑貨では新