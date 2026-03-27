人気レースクイーンの有栖未桜（32）が27日、自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを公開した。「1年ぶりの誕生日を迎えましたっっ今年も挑戦し続ける1年にします！！！！その中でも挑戦できる環境が当たり前じゃない事を忘れずに感謝の気持ちを持ちながら笑顔で頑張りますっっ」と抱負。バースデーケーキと花束を手にしている写真をアップし「今年も一緒に思い出たくさん作ろうね」とつづった。この投稿にフ