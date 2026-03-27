松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、人気の期間限定商品「鶏のバター醤油（しょうゆ）炒め定食」を3月31日午前10時から期間限定で販売します。【写真】どう違う？「鶏のバター醤油炒め」と定食おいしそうな新商品をチェック！同商品は、2024年以来、2年ぶりに復活。ジューシーな鶏もも肉、背徳感のあるとろけるバター、ニンニク醤油の特製ダレを、鉄板の上で一気に炒めた一品。チキンの肉汁、