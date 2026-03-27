テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3（7月放送）のティザーPV、追加キャスト情報が公開された。カリーナ役はM・A・Oが担当する。【画像】色々デカイ！新キャラのドイツ美女公開された設定画ティザーPVはいつもの伊豆大学のメンバー、山本のある問題から始まり、いつもの“ぐらんぶる”なパーティ、そして初の海外、南国パラオへとつながっていく…。初の海外、パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける。新キャラクター