『ぐらんぶる』Season3のPV解禁 オタクなドイツ人女性のカリーナ役はM・A・O【コメント全文】
テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3（7月放送）のティザーPV、追加キャスト情報が公開された。カリーナ役はM・A・Oが担当する。
【画像】色々デカイ！新キャラのドイツ美女 公開された設定画
ティザーPVはいつもの伊豆大学のメンバー、山本のある問題から始まり、いつもの“ぐらんぶる”なパーティ、そして初の海外、南国パラオへとつながっていく…。初の海外、パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける。
新キャラクターのカリーナは、伊織が実家へ帰省をする際に出会ったドイツ人女性。オタクサークルのメンバーで、日本のある文化に強いあこがれを持っている。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
■M・A・Oコメント
カリーナ役で出演させていただきます、M・A・Oです。常に笑いの絶えない和やかな現場で、本当に楽しい収録でした！カリーナさんは、見た目の印象と内面の振れ幅が強烈なインパクトを放っていて、とても魅力的なキャラクターだと感じました。健気でお淑やかな雰囲気から溢れ出るパッションをしっかり表現できるよう、精一杯演じさせていただきましたので、ぜひそのギャップも楽しみにしていただけると嬉しいです！どうぞ、よろしくお願いいたします！！
【画像】色々デカイ！新キャラのドイツ美女 公開された設定画
ティザーPVはいつもの伊豆大学のメンバー、山本のある問題から始まり、いつもの“ぐらんぶる”なパーティ、そして初の海外、南国パラオへとつながっていく…。初の海外、パラオでの“ぐらんぶる”ライフが幕を開ける。
新キャラクターのカリーナは、伊織が実家へ帰省をする際に出会ったドイツ人女性。オタクサークルのメンバーで、日本のある文化に強いあこがれを持っている。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
■M・A・Oコメント
カリーナ役で出演させていただきます、M・A・Oです。常に笑いの絶えない和やかな現場で、本当に楽しい収録でした！カリーナさんは、見た目の印象と内面の振れ幅が強烈なインパクトを放っていて、とても魅力的なキャラクターだと感じました。健気でお淑やかな雰囲気から溢れ出るパッションをしっかり表現できるよう、精一杯演じさせていただきましたので、ぜひそのギャップも楽しみにしていただけると嬉しいです！どうぞ、よろしくお願いいたします！！
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