俳優のユ・スンホ、イ・ヘリが主演する韓国ドラマ『花が咲けば、月を想い』のDVD-BOX 1が4月1日に発売されることが決定した。【画像】ブックレットなど…『花が咲けば、月を想い』DVD特典同作は、禁酒令が布かれた朝鮮時代を舞台にした、酒の密造で生きる女性と、酒を取り締まる役人のピュアラブロマンス時代劇。ロマンス時代劇でありながら、ミステリー要素や過去の因縁などが絶妙に混在し、奥深いストーリーで視聴者を惹きつ