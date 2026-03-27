ひょうたん桜の愛称で親しまれる高知県仁淀川町のサクラが、いま、見頃を迎えています。仁淀川町の桜地区。標高400メートルにある集落は、いまサクラ色に染まっています。高知県の天然記念物に指定されている樹齢・約500年のひょうたん桜は高さは21メートル。学名はエドヒガンですが、つぼみの形がひょうたんに似ていることから、ひょうたん桜の愛称で親しまれています。仁淀川町観光協会によりますと、ひょうたん桜は