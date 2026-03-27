SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。ベッドで“おへそチラッ”の台湾ショットを公開した。「昨日は無事試合も勝って、幸せな気持ちでホテルに帰ってこれましたキティちゃんはファンの方にいただいたの」とつづり、キティちゃんのぬいぐるみとともにベッドで寝ている写真などをアップ。昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「