SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が26日、自身のインスタグラムを更新。ベッドで“おへそチラッ”の台湾ショットを公開した。

「昨日は無事試合も勝って、幸せな気持ちでホテルに帰ってこれました キティちゃんはファンの方にいただいたの」とつづり、キティちゃんのぬいぐるみとともにベッドで寝ている写真などをアップ。

昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチアリーダー「フォルモサ・セクシー」へ加入しており、「今日は1日オフをいただいて台湾を観光できました また写真もたくさんあげるね 明日もチア頑張ります」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーらからは「超可愛い」「世界一」「がんばってねー！」「キティが似合いすぎる」「いつまでもファンが喜ぶことをしてくれる悠亜ちゃんがマジで好き」などの声が寄せられている。

三上は、タレント活動のほか、インフルエンサーやアパレルブランド「ミストレアス（MISTREASS）」のプロデューサーなど多方面で活躍中。

愛知県出身で、身長1メートル59、血液型はA。