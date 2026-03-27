カンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金前9：50※関西ローカル）が27日に放送され、金曜レギュラーのお笑いコンビ・銀シャリが番組を卒業した。【写真】あいみょん“人間国宝さん”に認定ストック400曲に円広志が脱帽2人は担当するコーナー「おしえて！スゴ腕ワーカー」でダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーであり、振付師のakaneのもとを訪問。2人もアイデアを出した振り付けで円広志の代表曲「夢想花