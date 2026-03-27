銀シャリ、“関西の朝の顔”『よ〜いドン！』卒業 14年間出演 鰻「またぜひゲストでも…」
カンテレ朝の番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）が27日に放送され、金曜レギュラーのお笑いコンビ・銀シャリが番組を卒業した。
【写真】あいみょん“人間国宝さん”に認定 ストック400曲に円広志が脱帽
2人は担当するコーナー「おしえて！スゴ腕ワーカー」でダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーであり、振付師のakaneのもとを訪問。2人もアイデアを出した振り付けで円広志の代表曲「夢想花」をアバンギャルディとともに踊った。
スタジオでは、円と羽野晶紀から花束を受け取った銀シャリ。橋本直の「ありがとうございました！みなさん」、鰻和弘の「またぜひゲストでも呼んでください」というコメントで締めた。
2008年から“関西の朝の顔”として親しまれている同番組。銀シャリは12年2月13日からロケレギュラーに就任。17年4月からは「おしえて！スゴ腕ワーカー」を担当しつつスタジオレギュラーとして出演してきた。
【写真】あいみょん“人間国宝さん”に認定 ストック400曲に円広志が脱帽
2人は担当するコーナー「おしえて！スゴ腕ワーカー」でダンスチーム・アバンギャルディのプロデューサーであり、振付師のakaneのもとを訪問。2人もアイデアを出した振り付けで円広志の代表曲「夢想花」をアバンギャルディとともに踊った。
2008年から“関西の朝の顔”として親しまれている同番組。銀シャリは12年2月13日からロケレギュラーに就任。17年4月からは「おしえて！スゴ腕ワーカー」を担当しつつスタジオレギュラーとして出演してきた。