オーランド・マジック vs サクラメント・キングス日付：2026年3月27日（金）開催地：キア・センター（Orlando）最終スコア：オーランド・マジック 121 - 117 サクラメント・キングス NBAのオーランド・マジック対サクラメント・キングスがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリードし39-30で終了する。第2クォータ