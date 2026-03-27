◇ナ・リーグドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日ロサンゼルス）ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（36）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの開幕戦に「4番・一塁」で先発出場。3回に好守で先発・山本由伸投手（27）のピンチを救った。山本は3回、先頭・ローラーに二塁打を浴びるなど1死一、二塁と先制のピンチを招き、打席にマルテを迎えた。2ボール2ストライクからの6球目、